Благовещенцев приглашают на исторический бал в честь Дня города

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-22T07:59:47+03:00

Подать заявку на участие можно до 26 апреля

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Благовещенк уже вовсю готовится к своему 163-му дню рождения. В честь праздника на площади Ленина 2 июня с 18.00 до 21.00 пройдет городской исторический бал. Принять в нем участие могут все желающие, не зависимо от того, как хорошо они умеют танцевать. Заявки будут принимать до 26 апреля включительно.

Подготовкой бала занимается городской Дом культуры. К слову, прийти на бал можно будет целым коллективом - к участию приглашают организации, предприятия, творческие и общественные объединения и т.д.

- В рамках танцевальной программы - самой зрелищной части мероприятия, которая пройдет в сопровождении эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band - предлагается исполнить один или серию бальных танцев. При этом специально для участников бала организованы бесплатные мастер-классы, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Во время бала также будут действовать восемь интерактивных зон:

- «Нарядный салон» - создание образа, а также знакомство с правилами этикета;

- «Литературный салон» - демонстрация творческих талантов;

- «Лавка аксессуаров» - подбор дополнения к образу - шляпки, перчатки и прочие аксессуары;

- «Игровой салон для взрослых» и «Игровой салон для детей» - настольные, салонные игры, а также тематические развлекательные программы;

- «Буфетная»;

- «Танцевальный салон» - обучение танцам гостей мероприятия;

- «Художественный салон» - выставка работ художников и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Дополнительная информация по телефонам 52-89-18, 46-26-54. Заявки принимаются по адресу г. Благовещенск, ул. Ленина, 144 (Городской дом культуры) или по электронной почте zayavkigdk@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU