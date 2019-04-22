В Благовещенске прямо на остановке умер 90-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-22T09:07:07+03:00

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В Благовещенске на автобусной остановке на улице Кантемирова нашли тело пожилого мужчины. Его заметили прохожие, вызвали скорую помощь, однако прибывшим на место медикам не удалось спасти человека. Сообщается, что это случилось сегодня утром, 22 апреля. Фотографии с места происшествия появились в паблике kriminal.blg в «Инстаграме».

Факт случившегося журналистам подтвердили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский». Сотрудники полиции уточнили, что личность погибшего уже установили. Известно, что это мужчина 1928 года рождения. Чтобы установить причину смерти, будет проведена экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU