СЕГОДНЯ 03:28 2019-04-23T03:28:44+03:00

По словам очевидцев, он подошел к окну, чтобы покурить [видео]

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В соцсетях оказалось видео, на котором мужчину снимают с козырька магазина. Как выяснилось, он упал с балкона третьего этажа. Случилось это ночью 21 апреля.

«В Благовещенске ночью на улице Ленина, 113 с балкона третьего этажа упал мужчина. Упал на крышу магазина, что находится на первом этаже. Спасатели сняли пострадавшего, тот же в свою очередь от медицинской помощи отказался», - сообщается в паблике kriminal.blg, где и был опубликован ролик.

Приехавшие на место спасатели помогли мужчине спуститься с козырька, на который он так удачно приземлился. Как сообщили в МО МВД России «Благовещенский», в полиции о происшествии стало известно от сотрудников скорой помощи. Сейчас проводится проверка. Предварительно, по словам опрошенных свидетелей, известно, что мужчина хотел покурить у окна. Сообщается также, что от госпитализации он отказался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/704728" frameborder="0"></iframe> В Благовещенске мужчина упал с балкона и приземлился на козырек магазина.Видео: instagram.com/kriminal.blg

ИСТОЧНИК KP.RU