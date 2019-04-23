2019-04-23T08:06:02+03:00
Происшествия

В Белогорске в гаражном массиве нашли убитого мужчину

Задержан 28-летний подозреваемый в преступлении
Полина ОЗЕРОВА
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В Белогорске Амурской области 22 апреля в гаражном массиве на Никольском шоссе обнаружено тело мужчины. Погибшему 32 года, на теле имелись признаки криминальной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщает СУ СК России по Амурской области, по подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего мужчину. Ранее его несколько раз судили за грабеж, разбой и причинение тяжких телесных повреждений.

- Во время обыска по месту жительства подозреваемого следователем обнаружены предметы, подтверждающие причастность подследственного к убийству. На допросе он дал признательные показания и сообщил, что совершил преступления на почве ссоры во время совместного с потерпевшим распития спиртных напитков, - добавили в ведомстве.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о назначении меры пресечения.

ИА «Amur28.info» сообщает некоторые подробности случившегося. В частности, по данным агентства, тело погибшего было завернуто в ковер. Погибший мужчина был руководителем военного оркестра одной из войсковых частей, расположенных в районе «Автобата».

ИСТОЧНИК KP.RU

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