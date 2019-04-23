2019-04-23T10:57:39+03:00
Происшествия

В Белогорье с балкона на третьем этаже выпала 5-летняя девочка

СК начал доследственную проверку
Полина ОЗЕРОВА
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В пригороде Благовещенска, селе Белогорье, 22 апреля случилось ЧП - маленький ребенок упал с высоты третьего этажа. Пятилетняя девочка выпала с балкона квартиры. Малышку увезли в больницу. Следственный отдел по Благовещенску СУ СК России по Амурской области организовал доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Также ведомство напоминает родителям о том, что необходимо побеспокоиться о безопасности своих чад. Ведь в теплое время года случаи падения детей из окон, увы, не редкость. Амурчан просят не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами, установить блокирующие устройства на оконные рамы, чтобы дети не могли их сами открыть, да и вообще не приучать детей залазить на подоконники и ходить на балконы без взрослых. Об этом сообщает СУ СК России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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