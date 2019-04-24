В Благовещенске выберут самого ловкого «ловца хариуса»
Необычное спортивное мероприятие пройдет в Благовещенске на этой неделе. В городе соберутся сборные команды из Приамурья и Якутии, чтобы сразиться в национальных спортивных состязаниях народов Севера. Судьи определят лучших «ловцов хариуса» и рукоборцев, а также назовут победителей в перетягивании палки и каната, национальной борьбе и даже в эвенкийском футболе!
Также здесь будут работать концертная и творческая площадки, чайная, фотозона и мастер по аквагриму.
Стадион «Амур»
ул. Ленина, 160
28 апреля с 11.00 до 17.40
0+
КСТАТИ
Куда еще сходить в Благовещенске в ближайшие дни
«Грани огня»
Выставка Алексея Сидорова и Антона Камынина, посвященная 370-летию создания службы пожарной охраны в России. Оба мастера - сотрудники МЧС. Посетители смогут ознакомиться с резьбой по дереву, выполненной Алексеем Сидоровым в различных техниках: плоскостная резьба, объемная скульптура, мелкая пластика и корнепластика. Кроме того - высеченные из дерева лики святых, натюрморты, сказочные персонажи. А фотографии Антона Камынина расскажут о непростых буднях сотрудников пожарной охраны Приамурья.
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
с 25 апреля по 27 мая
0+
«Самовар Иван Иваныч»
Открытие постоянно действующей выставки - коллекция предметов для чаепития. В экспозиции - редкие образцы самоваров (от старинных, конца XIX века, до современных электрических), а также предметы XIX - XX веков, отражающие традиции русского чаепития. Всего будет представлено около 50 экспонатов.
Музей «Дом Саяпина»
ул. Амурская, 216
с 25 апреля
0+
«Песни, ставшие легендой»
Концерт солиста Амурской областной филармонии Дениса Лазина. В программе - песни советских композиторов. В концерте также примет участие Елена Агуленко.
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
26 апреля в 18.30
Цена билетов: 300 рублей
6+
ИСТОЧНИК KP.RU