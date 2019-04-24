В Благовещенске выберут самого ловкого «ловца хариуса»

СЕГОДНЯ 02:18 2019-04-24T02:20:21+03:00

Судьи определят лучших «ловцов хариуса» и рукоборцев, победителей в перетягивании палки и каната и т.д. Фото: Татьяна СМИРНОВА

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Необычное спортивное мероприятие пройдет в Благовещенске на этой неделе. В городе соберутся сборные команды из Приамурья и Якутии, чтобы сразиться в национальных спортивных состязаниях народов Севера. Судьи определят лучших «ловцов хариуса» и рукоборцев, а также назовут победителей в перетягивании палки и каната, национальной борьбе и даже в эвенкийском футболе!

Также здесь будут работать концертная и творческая площадки, чайная, фотозона и мастер по аквагриму.

Стадион «Амур»

ул. Ленина, 160

28 апреля с 11.00 до 17.40

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КСТАТИ

Куда еще сходить в Благовещенске в ближайшие дни

«Грани огня»

Выставка Алексея Сидорова и Антона Камынина, посвященная 370-летию создания службы пожарной охраны в России. Оба мастера - сотрудники МЧС. Посетители смогут ознакомиться с резьбой по дереву, выполненной Алексеем Сидоровым в различных техниках: плоскостная резьба, объемная скульптура, мелкая пластика и корнепластика. Кроме того - высеченные из дерева лики святых, натюрморты, сказочные персонажи. А фотографии Антона Камынина расскажут о непростых буднях сотрудников пожарной охраны Приамурья.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

с 25 апреля по 27 мая

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«Самовар Иван Иваныч»

Открытие постоянно действующей выставки - коллекция предметов для чаепития. В экспозиции - редкие образцы самоваров (от старинных, конца XIX века, до современных электрических), а также предметы XIX - XX веков, отражающие традиции русского чаепития. Всего будет представлено около 50 экспонатов.

Музей «Дом Саяпина»

ул. Амурская, 216

с 25 апреля

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«Песни, ставшие легендой»

Концерт солиста Амурской областной филармонии Дениса Лазина. В программе - песни советских композиторов. В концерте также примет участие Елена Агуленко.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

26 апреля в 18.30

Цена билетов: 300 рублей

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ИСТОЧНИК KP.RU