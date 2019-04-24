В Благовещенске будут судить жителя Тывы за убийство незнакомца на остановке

СЕГОДНЯ 05:58 2019-04-24T05:58:15+03:00

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Благовещенские следователи закончили расследование уголовного дела против 23-летнего жителя Тывы. Его обвиняют в убийстве 49-летнего амурчанина.

По версии следствия, в ночь на 16 апреля 2018 года в Благовещенске на автобусной остановке в районе пересечения улиц Северной и Артиллерийской нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали 23-летнего мужчину, который приехал из Тывы в Приамурье на заработки. Причем после совершения преступления он покинул Благовещенск.

- Молодого человека объявили в федеральный розыск, и уже через несколько дней его местонахождение было установлено в селе Тоора-Хем Республики Тыва, после чего он был задержан и доставлен в Амурскую область. На допросе подследственный признал свою причастность к совершенному убийству, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

В материалах уголовного дела говорится, что между мужчинами (ранее знакомы они не были) случился конфликт. Обвиняемый начал избивать свою жертву кулаками и всем, что подворачивалось под руку. От полученных травм амурчанин скончался. Свои показания мужчина подтвердил во время следственных действий на месте преступления. Обвинительное заключение уже утверждено прокурором, в ближайшее время уголовное дело направят в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU