В Приамурье стартовала посевная кампания

СЕГОДНЯ 07:17 2019-04-24T07:17:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Две недели назад в ряде хозяйств южных районов области приступили к севу зерновых - овса, ячменя, пшеницы. По данным на вчерашний день, посев этих культур уже завершен на 40% площадей.

- Выпавший снег на значительной территории от Тамбовки до Архары, несколько притормозил ход работ, что, конечно, не обрадовало земледельцев. Но с другой стороны, зачастую наши аграрии в ходе посевной сталкиваются с проблемой недостатка влаги. Поэтому прошедшие осадки можно считать в определенной степени и благом для аграриев. Я думаю, сев зерновых в нынешнем году пройдет в установленные сроки и завершится к 1 мая. В 2019 году посевная площадь под зерновые в области немного возросла и в общей сложности составит 220 тысяч гектаров, - отметил во время брифинга зампред амурского правительства Александр Нестеренко. - Всего же в этом году яровой сев будет произведен на площади порядка 1 миллиона 200 тысяч гектаров. Планируется, что с нее будет собрано 1,2 млн. тонн сои и около 400-450 тыс. тонн зерновых.

К посевной кампании сельхозтоваропроизводители подошли во всеоружии. Вся техника зимой была отремонтирована и приведена в готовность. Горюче-смазочными материалами хозяйства области обеспечены в полном объеме.

В прошлом году из-за переувлажнения значительная часть семян была поражена фузариозом. Поэтому для замены семенного фонда пришлось завозить семена из Алтайского края. Как они покажут себя на амурской земле, узнаем во время уборки, хотя все же надо признать, что лучше районированных сортов - как зерновых, так и сои - пока еще ничего не придумано.

Для получения высоких урожаев необходимо соблюдать агротехнологии, одним из элементов которых является внесение удобрений. На сегодняшний день в область завезено больше удобрений по сравнению с прошлым годом, но говорить, что данная проблема решена пока явно преждевременно. В среднем на один гектар приходится всего 14 килограммов действующего вещества.

- Такого объема явно недостаточно для получения стабильного урожая. Сейчас мы принимаем меры, чтобы иметь хотя бы 70 кг действующего вещества на гектар. И для этого есть все предпосылки, - подчеркнул Александр Нестеренко.

ИСТОЧНИК KP.RU