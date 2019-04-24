2019-04-24T08:37:32+03:00
Происшествия

На незаконном ввозе техники из Китая в Благовещенск амурчанин «сэкономил» 2,7 миллиона рублей

Таможенники и полицейские раскрыли схему провоза крупной партии ноутбуков и телефонов под видом товаров для личного пользования
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Вот такие ноутбуки провозили якобы для себя. Фото: Благовещенская таможня.Вот такие ноутбуки провозили якобы для себя. Фото: Благовещенская таможня.
Изменить размер текста:

Амурчанин «недоплатил» в бюджет государства 2,7 миллиона рублей за ввоз товара из Китая в Приамурье. Вместе с группой хитрых товарищей он придумал незаконную схему ввоза крупной партии цифровой техники - ноутбуков, мобильных телефонов и зарядных устройств. Все это добро ввозилось под видом товаров для личного пользования, хотя на деле это коммерческая партия.

Для перевозки использовали разных людей. Всего без уплаты таможенных платежей удалось провезти более 200 ноутбуков марки Xiaomi, 112 мобильных телефонов марки Xiaomi и 450 беспроводных зарядных устройств марки QiMax. Общая стоимость «товаров для личного пользования» составила около 14,5 миллиона (!) рублей. Незаконную партию задержали благовещенские таможенники совместно с сотрудниками линейного отдела полиции. Было заведено уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей, да еще и группой лиц по предварительному сговору.

- Незаконно ввезенная цифровая техника изъята. В настоящее время проводится предварительное расследование, - сообщает пресс-секретарь Благовещенской таможни Виталий Шабанов.

К слову, по части 2 статьи 194 УК РФ за такое преступление предусматривается серьезное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет либо штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приамурье стартовала посевная кампания
В Благовещенске будут судить жителя Тывы за убийство незнакомца на остановке
В Благовещенске по факту нападения медведя на женщину завели уголовное дело
В Благовещенске выберут самого ловкого «ловца хариуса»
Пасху в Благовещенске отметят катанием на лошадях и концертом камерного хора
В Белогорье с балкона на третьем этаже выпала 5-летняя девочка
В Амурской области полиция поймала пасечника-поджигателя
В Белогорске в гаражном массиве нашли убитого мужчину
В Благовещенске мужчина упал с балкона и приземлился на козырек магазина
Амурские депутаты рассказали, как у нас будут бороться с бродячими собаками
В Благовещенске прямо на остановке умер 90-летний мужчина
Благовещенцев приглашают на исторический бал в честь Дня города
В Благовещенске при пожаре в жилом доме спасли троих человек
В Благовещенске 10-летнюю девочку сбила машина, когда она переходила дорогу на зеленый
В Приамурье на майские праздники усилят защиту от природных пожаров
Пранкеры выяснили, спасут ли слепого от ограбления в Благовещенске
В Благовещенске мальчик, покусанный собаками, пришел в себя
Возвращаясь со службы, амурский полицейский задержал угонщика
Под Благовещенском спасают от пожаров детские лагеря и санатории
В Приамурье за катание на лошади в общественном месте могут установить штрафы
«Фура по главной шла»: в Благовещенске локомотив столкнулся с грузовиком