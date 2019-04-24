На незаконном ввозе техники из Китая в Благовещенск амурчанин «сэкономил» 2,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-24T08:37:32+03:00

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Амурчанин «недоплатил» в бюджет государства 2,7 миллиона рублей за ввоз товара из Китая в Приамурье. Вместе с группой хитрых товарищей он придумал незаконную схему ввоза крупной партии цифровой техники - ноутбуков, мобильных телефонов и зарядных устройств. Все это добро ввозилось под видом товаров для личного пользования, хотя на деле это коммерческая партия.

Для перевозки использовали разных людей. Всего без уплаты таможенных платежей удалось провезти более 200 ноутбуков марки Xiaomi, 112 мобильных телефонов марки Xiaomi и 450 беспроводных зарядных устройств марки QiMax. Общая стоимость «товаров для личного пользования» составила около 14,5 миллиона (!) рублей. Незаконную партию задержали благовещенские таможенники совместно с сотрудниками линейного отдела полиции. Было заведено уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей, да еще и группой лиц по предварительному сговору.

- Незаконно ввезенная цифровая техника изъята. В настоящее время проводится предварительное расследование, - сообщает пресс-секретарь Благовещенской таможни Виталий Шабанов.

К слову, по части 2 статьи 194 УК РФ за такое преступление предусматривается серьезное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет либо штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU