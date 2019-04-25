2019-04-25T03:43:37+03:00
Происшествия

В Благовещенске пропал подросток - возбуждено дело по статье «Убийство»

15-летнего Александра Рунушкина ищут полицейские, кинологи с собаками и волонтеры
Полина ОЗЕРОВА
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Фото: amur.sledcom.ruФото: amur.sledcom.ru
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В Благовещенске пропал 15-летний подросток. Александр Рунушкин вышел из квартиры дома №10 по улице Зеленой еще 30 марта. С тех пор его не видели. Юношу ищут сотрудники полиции, кинологи с собаками. К поискам также привлекли волонтеров. В день исчезновения на подростке была зеленая куртка с капюшоном, черные болоньевые штаны, синие сетчатые кроссовки с белой подошвой. Приметы: рост около 180 сантиметров, ярко-голубые глаза и русые волосы.

Фото: amur.sledcom.ru

Фото: amur.sledcom.ru

Между тем Благовещенский следственный отдел амурского СУ СК России по факту исчезновения подростка возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

- Просим граждан, обладающих сведениями о местонахождении Рунушкина Александра или обстоятельствах его исчезновения, обратиться в следственные органы по телефонам: (4162) 51-03-06, (4162) 22-14-00, +7(924) 744-00-20 или в ближайшее отделение полиции, телефон 102, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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