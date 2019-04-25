2019-04-25T04:55:22+03:00
Общество

В Благовещенске готовятся к масштабному ремонту дорог по нацпроекту

К 2024 году в городе приведут в нормативное состояние 85% дорожной сети
Полина ОЗЕРОВА
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Фото: благовещенск.рфФото: благовещенск.рф
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В Благовещенске грядет большой ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже объявлены аукционы на определение подрядчиков. Контракты планируют подписать до 1 июня. Предполагается, что к 2024 по проекту в нормативное состояние приведут 85% дорожной сети агломерации Благовещенска и Благовещенского района. Это позволит снизить аварийность. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В этом году запланировано финансирование в размере 467,0 миллиона рублей. Большая часть суммы - из федерального бюджета (375,3 миллиона рублей), из бюджета области поступит 91,7 миллиона рублей. В план масштабного ремонта до 2024 года включили улицы Мухина, Калинина, Театральная, Текстильная, Воронкова, Муравьева-Амурского, Горького, Шевченко, Кузнечная, Лазо, Политехническая, Чайковского, Институтская, Красноармейская, Пролетарская, Северная, Василенко, Загородная, Пушкина, Новая, Шимановского и Конная.

В этом году должны отремонтировать следующие участки:

- ул.Калинина от ул.Тенистой до кольцевой развязки;

- ул.Новая от ул. Зейской до ул.Красноармейской;

- ул.Театральная от ул.Октябрьской до ул.Станционной;

- ул. Шимановского от ул.Ленина до ул. Краснофлотской;

- ул.Кузнечная от ул.Ленина до ул. Краснофлотской;

- ул. Лазо от ул.Амурской до ул.Горького;

- ул.Пушкина от ул.Ленина до ул. Зейской;

- ул. Воронкова от ул.Студенческой до ул. Кантемирова.

Полностью план можно посмотреть на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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