2019-04-25T05:08:07+03:00
Общество

В Приамурье хотят еще на год запретить охотиться на косуль

Численность сибирской косули в области незначительно снизилась по всему ареалу обитания
Полина ОЗЕРОВА
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В Амурской области предлагают продлить запрет на охоту на косуль еще на год. Численность сибирской косули в области незначительно снизилась по всему ареалу обитания - таковы данные последних учетов. За запрет проголосовало большинство членов областной комиссии по сохранению биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий.

Среди основных причин снижения численности этих животных в Приамурье - природные пожары и активная распашка полей в южных и центральных районах. И это не считая браконьерства (за год инспекторы охотнадзора изъяли у браконьеров 38 туш) и хищников.

Напомним, запрет на добычу косуль у нас ввели еще в августе 2018 года. Большинство амурских охотников этому хоть и не рады, но соблюдают его.

- Об этом охотоведы судят по поведению самой косули, которая стала вести себя гораздо спокойнее и даже не всегда убегает, увидев человека. Кроме того, состояние дорог в типично косульих биотопах говорит о том, что по ним практически перестали ездить, - сообщает управление по охране животного мира Амурской области. - Полумеры, в частности, сокращение сроков охоты или количества выданных разрешений, результата не принесут. Только продолжительный и полный запрет охоты на косулю.

К слову, такое в Приамурье уже было – в 1980-х годах. Тогда численность этих животных снизилась до 40 тысяч особей (сейчас - чуть более 50 тысяч). Несколько лет полного запрета принесли свои плоды - численность косули поднялась почти до 130 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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