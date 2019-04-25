2019-04-25T08:32:05+03:00
Общество

В Благовещенске пограничники задержали рыбака на тонком льду

Мужчина двигался в сторону госграницы, чем и привлек внимание [видео]
Юлия ГОМАН
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В Благовещенске пограничники предотвратили несчастный случай. 23 апреля днем они задержали 61-летнего мужчину, который двигался по льду Амура в сторону государственной границы. Это случилось в районе улицы Трудовой. Сотрудникам погрануправления задержанный пояснил, что вышел на лед ради рыбалки. А ведь лед уже совсем не такой прочный, как зимой, на Амуре начался ледоход. Если бы мужчину вовремя не остановили, он мог бы и в воду провалиться. С ним провели профилактическую беседу.

- Ежегодно сотрудниками пограничного управления фиксируются факты беспечного поведения жителей Приамурья при выходе на лед, в результате чего появляются все новые пострадавшие. Чаще всего, это происходит при несанкционированных прогулках во время ледохода, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

Ведомство еще раз напоминает амурчанам, что выходить на лед Амура и Зеи сейчас нельзя - во избежание несчастных случаев.

В Благовещенске пограничники задержали рыбака на тонком льду.Мужчина двигался в сторону госграницы, чем и привлек внимание пограничников. Видео предоставлено ПУ ФСБ России по Амурской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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