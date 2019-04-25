СЕГОДНЯ 08:32 2019-04-25T08:32:05+03:00

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В Благовещенске пограничники предотвратили несчастный случай. 23 апреля днем они задержали 61-летнего мужчину, который двигался по льду Амура в сторону государственной границы. Это случилось в районе улицы Трудовой. Сотрудникам погрануправления задержанный пояснил, что вышел на лед ради рыбалки. А ведь лед уже совсем не такой прочный, как зимой, на Амуре начался ледоход. Если бы мужчину вовремя не остановили, он мог бы и в воду провалиться. С ним провели профилактическую беседу.

- Ежегодно сотрудниками пограничного управления фиксируются факты беспечного поведения жителей Приамурья при выходе на лед, в результате чего появляются все новые пострадавшие. Чаще всего, это происходит при несанкционированных прогулках во время ледохода, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

Ведомство еще раз напоминает амурчанам, что выходить на лед Амура и Зеи сейчас нельзя - во избежание несчастных случаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/705221" frameborder="0"></iframe> В Благовещенске пограничники задержали рыбака на тонком льду.Мужчина двигался в сторону госграницы, чем и привлек внимание пограничников. Видео предоставлено ПУ ФСБ России по Амурской области

ИСТОЧНИК KP.RU