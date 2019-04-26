ЕДДС Благовещенска с 29 апреля перейдет на новые номера телефонов
В Единой дежурно-диспетчерской службе Благовещенска с 29 апреля изменятся номера телефонов. Публикуем новые контакты:
- старший оперативный дежурный: 20-21-12;
- оператор-диспетчер ЖКХ: 99-32-18;
- горячая линия администрации города: 99-91-12;
- факс: 99-32-17.
Позвонить в ЕДДС может любой благовещенец.
- Как правило, люди обращаются в диспетчерскую службу, если стали свидетелем несчастного случая или ДТП, заметили открытый канализационный люк или образовавшийся провал грунта, что может представлять опасность для населения, а также о коммунальных авариях и обрывах линий электропередачи, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
Также сюда можно обратиться по поводу исчезновения человека, а также, если на ваших глазах произошло какое-то преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU