ЕДДС Благовещенска с 29 апреля перейдет на новые номера телефонов

СЕГОДНЯ 02:52 2019-04-26T02:52:30+03:00

Как теперь звонить на горячую линию администрации и оператору-диспетчеру ЖКХ

Изменить размер текста: A A

В Единой дежурно-диспетчерской службе Благовещенска с 29 апреля изменятся номера телефонов. Публикуем новые контакты:

- старший оперативный дежурный: 20-21-12;

- оператор-диспетчер ЖКХ: 99-32-18;

- горячая линия администрации города: 99-91-12;

- факс: 99-32-17.

Позвонить в ЕДДС может любой благовещенец.

- Как правило, люди обращаются в диспетчерскую службу, если стали свидетелем несчастного случая или ДТП, заметили открытый канализационный люк или образовавшийся провал грунта, что может представлять опасность для населения, а также о коммунальных авариях и обрывах линий электропередачи, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Также сюда можно обратиться по поводу исчезновения человека, а также, если на ваших глазах произошло какое-то преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU