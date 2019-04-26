2019-04-26T02:52:30+03:00
Общество

ЕДДС Благовещенска с 29 апреля перейдет на новые номера телефонов

Как теперь звонить на горячую линию администрации и оператору-диспетчеру ЖКХ
Полина ОЗЕРОВА
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В Единой дежурно-диспетчерской службе Благовещенска с 29 апреля изменятся номера телефонов. Публикуем новые контакты:

- старший оперативный дежурный: 20-21-12;

- оператор-диспетчер ЖКХ: 99-32-18;

- горячая линия администрации города: 99-91-12;

- факс: 99-32-17.

Позвонить в ЕДДС может любой благовещенец.

- Как правило, люди обращаются в диспетчерскую службу, если стали свидетелем несчастного случая или ДТП, заметили открытый канализационный люк или образовавшийся провал грунта, что может представлять опасность для населения, а также о коммунальных авариях и обрывах линий электропередачи, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Также сюда можно обратиться по поводу исчезновения человека, а также, если на ваших глазах произошло какое-то преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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