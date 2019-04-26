2019-04-26T03:53:31+03:00
Происшествия

В Приамурье будут судить мошенников, похитивших с банковских счетов 20 миллионов рублей

Преступную схему придумал 48-летний благовещенец
Полина ОЗЕРОВА
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В Приамурье закончено расследование уголовного дела по факту мошенничества. Трое участников организованной группы подозреваются в том, что похитили с банковских счетов людей более 20 миллионов рублей. Помогали им еще два товарища, которые в эту группу не входили.

По версии следствия, преступную схему в 2015-2016 годах придумал и воплотил в жизнь 48-летний житель Благовещенска. к делу он привлек своих знакомых - 31-летнего мужчину и 36-летнюю женщину. Соучастница передала организатору список клиентов банка с информацией об их счетах и личных данных. Добыть эти сведения и проверить их актуальность ей помогла сотрудница учреждения. Деньги похищали через подставных лиц: людей вводили в заблуждение и за небольшое вознаграждение открывали дебетовые карты, куда переводились деньги со счетов клиентов банка. Подставных лиц при этом представляли владельцами этих счетов - подделывали документы. Деньги, переведенные на карты, обналичивал третий участник группы. Кроме того, чужие средства похищали и через безналичный онлайн-перевод на карты организатора.

- Выявили и раскрыли противоправную деятельность сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области. В июле 2016 года оперативники задержали фигурантов данного уголовного дела. Злоумышленники признали свою вину. В общей сложности на их счету 21 эпизод, большая часть из которых возбуждена по ч.4 ст. 159 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Также в отношении одной из фигуранток возбудили уголовное дело за незаконное получение и разглашение чужих данных - установлен 21 факт незаконного разглашения сведений, составляющих банковскую тайну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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