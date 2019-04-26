В Приамурье по поручению Путина проходит диагностика автомобильных дорог

СЕГОДНЯ 08:01 2019-04-26T08:01:48+03:00

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По поручению президента Владимира Путина в Амурской области проводится диагностика автомобильных дорог. Проводит ее проектно-изыскательский институт «Азимут», обследованием занимаются сразу три мобильные дорожные лаборатории.

Диагностика необходима, чтобы оценить достоверность статистики: действительно ли амурские дороги соответствуют нормативам. Напомним, дороги у нас сильно пострадали во время наводнения в 2013 году. Кроме того, в июле 2018 года в нескольких районах области вводился режим ЧС: из-за проливных дождей в зоне дождевого паводка оказались участки автодорог на территориях Благовещенского, Завитинского, Ивановского, Константиновского, Магдагачинского, Мазановского, Михайловского, Свободненского, Серышевского, Сковородинского, Тындинского, Архаринского и Шимановского районов. И это не считая того, что в Приамурье действует несколько крупных строек, где используется тяжеловесная техника.

Все это не могло не сказаться на состоянии многострадальных амурских дорог, однако статистический учет на 1 января 2018 года выдал 75-процентное соответствие нормам. При этом выборочная инструментальная диагностика, проведенная в сентябре 2018 года Дальневосточным филиалом ФАУ «Росдорнии», показала, что нормативам соответствуют только 27,6 % проверенных региональных дорог. Поэтому-то и возникла необходимость в диагностике.

- На сегодняшний день идут работы полевого этапа обследования. Далее после обработки данных в мае - июне 2019 года будут получены точные данные о фактическом состоянии дорог. Срок окончания работ по инструментальной диагностике - 1 июня, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU