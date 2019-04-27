В Приамурье сотрудница гостиницы обвиняется в присвоении 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 02:15 2019-04-27T02:15:13+03:00

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В Мазановском районе Приамурья полицейские закончили расследовать уголовное дело против местной жительницы. Женщину обвиняют в присвоении чужих денег и растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ). Как показало предварительное расследование, амурчанка долгое время работала в гостинице, руководство ей доверяло. Вот только это доверие женщина, похоже, обманула.

- В течение 2018 года злоумышленница вносила в отчётную документацию искаженные сведения о количестве лиц, проживающих в гостинице. Разницу в сумме она присваивала себе. Причинённый ущерб оценивается в сумму свыше 350 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Теперь амурчанка предстанет перед судом. К слову, по закону за это преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU