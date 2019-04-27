В Приамурье предлагают стерилизовать бездомных собак со скидкой

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-27T11:04:15+03:00

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Пути решения проблемы с бродячими собаками обсудили в Приамурье. Помочь в этом может стерилизация и создание муниципальных приютов. Эти перспективы обсудили на круглом столе в «Точке кипения» представители местных властей, зоозащитных организаций и надзорных органов, а также общественники, кинологи и другие заинтересованные лица.

По словам начальника управления ветеринарии и племенного животноводства Сергея Самохвалова, областное правительство каждый год выделяет порядка пяти миллионов рублей на регулирование численности безнадзорных животных. Заниматься этим должны муниципалитеты сами. Однако люди продолжают жаловаться на бродячих собак, в том числе агрессивных, нападающих на людей. Проблема в том, что зачастую просто не находится желающих отлавливать и содержать уличных псов. Аукционы администрациям и сельсоветам приходится проводить по четыре-пять раз. С этим как раз и могли бы помочь муниципальные приюты. Региональное правительство рассматривает вопрос о выделении на эти цели дополнительных денег. К примеру, в Белогорске и Свободном уже начали работу по созданию такого приюта. А в Благовещенске недавно полномочия по отлову передали муниципальному предприятию ГСТК - у них есть договоренности с приютом «Остров спасения», где приютят животных.

Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, свою помощь также предложил Центр ветеринарной медицины ДальГАУ. Здесь смогут проводить стерилизацию собаки и их последующую реабилитацию с хорошей скидкой.

ИСТОЧНИК KP.RU