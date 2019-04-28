Амурчане отмечают светлое Христово Воскресение

СЕГОДНЯ 05:29 2019-04-28T05:34:01+03:00

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В ночь с 27-го на 28-е апреля тысячи благовещенцев отстояли всенощную в трех основных православных храмах города. Традиционно, больше всего людей пришло в Кафедральный собор.

Для каждого православного человека праздник Святой Пасхи особенный день, это время истиной веры в бессмертие души, ощущение радости и счастья. С высоты колокольни, как с небес, льется ликующий пасхальный трезвон, а все молящиеся идут с возжженными свечами, выражая духовную радость Светоносного Праздника. Многие считают этот день началом истинной весны, чувствуют обновление души и тела. Посещая храмы целыми семьями, амурчане освещают пасхальную снедь, ставят свечи, молятся и тем самым приобщаются к самому важному христианскому празднику.

Посмотреть, где сегодня благовещенцы могут освятить пасхальные яйца и куличи, а также ознакомиться с полным расписанием богослужений в храмах областного центра и его окрестностей можно здесь.

Однако Пасху будут отмечать не только богослужениями. Так, к примеру, сегодня с 14.00 до 17.00 запланирован большой и веселый приходской праздник «Пасхальная радость» в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Красноармейская, 51/2). В пасхальной программе запланированы конкурсы, забавы, игры, творческие задания, катание на лошадях, выступление служебных собак, подарки, праздничная фотозона, ярмарка и многое другое. А увенчает праздник концерт Амурского камерного хора «Возрождение». Он начнется в 17.00.

Кстати, в своем пасхальном обращении предстоятель Русской православной церкви призвал паству дарить радость ближним.

- Если ваше сердце озарено пасхальным светом, станьте светильниками для окружающих. Обнимите любовью тех, кто рядом с вами, подарите им свою заботу и внимание. Как Спаситель распростер на кресте свои объятия, чтобы обнять весь человеческий род, так и нам следует научиться у него любви. Любви безусловной, любви щедрой, ищущей блага для ближнего. Пусть пасхальная радость никогда не покидает вас, чтобы при встрече с человеком мы помнили, что и ради него тоже воскрес Христос, - пожелал Святейший.

ИСТОЧНИК KP.RU