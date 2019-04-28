2019-04-28T06:09:24+03:00
Общество

Отопительный сезон в Благовещенске завершится 30 апреля

Соответствующее постановление подписала мэр города Валентина Калита
Виктория ТЕЛЕПНЕВА
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Поскольку среднесуточные температуры воздуха уже не опускаются ниже +8 С, значит, по всем нормативам, пора отключать тепло в квартирах. Дату завершения отопительного сезона в областном центре уже определили - вторник, 30 апреля.

Постановление о завершении отопительного сезона 2018-2019 годов для жилищного фонда подписала мэр Благовещенска Валентина Калита, сообщает пресс-служба городской администрации.

А вот отключать ли батареи в школах, больницах и других подобных учреждениях, будут решать их руководители, ориентируясь на температуру воздуха на улице и внутри помещений. Отопление в дошкольных образовательных учреждениях будут отключать по заявке в энергоснабжающую организацию управления образования.

К слову, в прошлом году отопительный сезон в Благовещенске завершился и того раньше - 25 апреля.

Традиционно, после окончания отопительного сезона начнутся гидравлические испытания. Коммунальщики будут искать скрытые дефекты на сетях, чтобы заменить изношенное оборудование. Когда именно благовещенцам придется посидеть несколько дней без горячей воды, станет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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