2019-04-28T11:32:51+03:00
Общество

Скончался бывший декан физмата БГПУ Владимир Карацуба

Известный педагог ушел из жизни на 78-м году жизни
Виктория ТЕЛЕПНЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Печальная новость ознаменовала светлый пасхальный день: стало известно, что 27 апреля скончался заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, отличник народного просвещения, председатель Общества «Знание» Амурской области, ветеран труда и бывший декан физико-математического факультета Благовещенского государственного педагогического университета Владимир Карацуба. Известный амурский педагог ушел из жизни скоропостижно, на 78-м году жизни.

Несмотря на то, что спектр деятельности Владимира Борисовича был достаточно широк, все же большинству амурчан он больше знаком именно как экс-декан физмата БГПУ, он занимал эту должность несколько лет подряд. К слову, физико-математический факультет начинался с физико-математического отделения, открытого в 1930 году при организации Благовещенского государственного педагогического института. За время обучения студенты физмата изучают самые разнообразные дисциплины: математический анализ, алгебра и теория чисел, геометрия, теория вероятностей, статистика, общая и теоретическая физика, радиотехника, языки и методы программирования, педагогика, психология и многие другие.

Тем же, кому довелось учиться под руководством заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, вспоминают его как умного, доброго, рассудительного педагога с тонким чувством юмора.

Отдать дань памяти Владмиру Борисовичу можно будет 30 апреля. Прощание пройдет в ритуальном зале областной больницы по адресу: Воронкова, 26 с 10 до 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отопительный сезон в Благовещенске завершится 30 апреля
Амурчане отмечают светлое Христово Воскресение
В Приамурье предлагают стерилизовать бездомных собак со скидкой
Для амурчан на 30% снизили транспортный налог
В Приамурье сотрудница гостиницы обвиняется в присвоении 350 тысяч рублей
В Приамурье по поручению Путина проходит диагностика автомобильных дорог
В Приамурье будут судить мошенников, похитивших с банковских счетов 20 миллионов рублей
ЕДДС Благовещенска с 29 апреля перейдет на новые номера телефонов
В Благовещенске пограничники задержали рыбака на тонком льду
В Приамурье хотят еще на год запретить охотиться на косуль
В Благовещенске готовятся к масштабному ремонту дорог по нацпроекту
В Благовещенске пропал подросток - возбуждено дело по статье «Убийство»
На незаконном ввозе техники из Китая в Благовещенск амурчанин «сэкономил» 2,7 миллиона рублей
В Приамурье стартовала посевная кампания