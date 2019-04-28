Скончался бывший декан физмата БГПУ Владимир Карацуба

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-28T11:32:51+03:00

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Печальная новость ознаменовала светлый пасхальный день: стало известно, что 27 апреля скончался заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, отличник народного просвещения, председатель Общества «Знание» Амурской области, ветеран труда и бывший декан физико-математического факультета Благовещенского государственного педагогического университета Владимир Карацуба. Известный амурский педагог ушел из жизни скоропостижно, на 78-м году жизни.

Несмотря на то, что спектр деятельности Владимира Борисовича был достаточно широк, все же большинству амурчан он больше знаком именно как экс-декан физмата БГПУ, он занимал эту должность несколько лет подряд. К слову, физико-математический факультет начинался с физико-математического отделения, открытого в 1930 году при организации Благовещенского государственного педагогического института. За время обучения студенты физмата изучают самые разнообразные дисциплины: математический анализ, алгебра и теория чисел, геометрия, теория вероятностей, статистика, общая и теоретическая физика, радиотехника, языки и методы программирования, педагогика, психология и многие другие.

Тем же, кому довелось учиться под руководством заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, вспоминают его как умного, доброго, рассудительного педагога с тонким чувством юмора.

Отдать дань памяти Владмиру Борисовичу можно будет 30 апреля. Прощание пройдет в ритуальном зале областной больницы по адресу: Воронкова, 26 с 10 до 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU