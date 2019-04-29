2019-04-29T04:35:22+03:00
Происшествия

В Приамурье полицейским пришлось применить оружие при задержании дебошира с ножом

Инцидент случился в Екатеринославке
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Амурской области сотрудникам полиции пришлось открыть стрельбу из табельного оружия, чтобы задержать дебошира. Это случилось в минувшие выходные в селе Екатеринославка.

В дежурную часть поступило сообщение, что в одном из районов села может находиться автомобиль с пьяным водителем. Наряд ГИБДД выехал на место. Действительно, посреди проезжей части стояла машина, а со стороны одного из домов вышел мужчина, который попытался помешать полицейским выполнить свою работу. Дебошир угрожал сотрудникам ведомства ножом и сыпал матами.

Поскольку на требования прекратить это безобразие мужчина никак не отреагировал, полицейским пришлось пустить в ход табельное оружие. Стреляли, конечно же, в воздух. После этого мужчина попытался сбежать, но его задержали и увезли в отдел полиции.

- В отношении данного гражданина, 1984 года рождения, составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Собранный материал по факту произошедшего передан в следственные органы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Также полицейские составили административный протокол за невыполнение требования о медосвидетельствовании на состояние опьянения.

Кроме того, началась служебная проверка по факту применения табельного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске иномарка сбила 6-летнего ребенка прямо во дворе
В центре Благовещенска будут цвести слива и барбарис
Скончался бывший декан физмата БГПУ Владимир Карацуба
Отопительный сезон в Благовещенске завершится 30 апреля
Амурчане отмечают светлое Христово Воскресение
В Приамурье предлагают стерилизовать бездомных собак со скидкой
Для амурчан на 30% снизили транспортный налог
В Приамурье сотрудница гостиницы обвиняется в присвоении 350 тысяч рублей
В Приамурье по поручению Путина проходит диагностика автомобильных дорог
В Приамурье будут судить мошенников, похитивших с банковских счетов 20 миллионов рублей
ЕДДС Благовещенска с 29 апреля перейдет на новые номера телефонов
В Благовещенске пограничники задержали рыбака на тонком льду
В Приамурье хотят еще на год запретить охотиться на косуль
В Благовещенске готовятся к масштабному ремонту дорог по нацпроекту
В Благовещенске пропал подросток - возбуждено дело по статье «Убийство»
На незаконном ввозе техники из Китая в Благовещенск амурчанин «сэкономил» 2,7 миллиона рублей
В Приамурье стартовала посевная кампания