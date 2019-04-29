В Приамурье полицейским пришлось применить оружие при задержании дебошира с ножом

СЕГОДНЯ 04:32 2019-04-29T04:35:22+03:00

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В Амурской области сотрудникам полиции пришлось открыть стрельбу из табельного оружия, чтобы задержать дебошира. Это случилось в минувшие выходные в селе Екатеринославка.

В дежурную часть поступило сообщение, что в одном из районов села может находиться автомобиль с пьяным водителем. Наряд ГИБДД выехал на место. Действительно, посреди проезжей части стояла машина, а со стороны одного из домов вышел мужчина, который попытался помешать полицейским выполнить свою работу. Дебошир угрожал сотрудникам ведомства ножом и сыпал матами.

Поскольку на требования прекратить это безобразие мужчина никак не отреагировал, полицейским пришлось пустить в ход табельное оружие. Стреляли, конечно же, в воздух. После этого мужчина попытался сбежать, но его задержали и увезли в отдел полиции.

- В отношении данного гражданина, 1984 года рождения, составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Собранный материал по факту произошедшего передан в следственные органы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Также полицейские составили административный протокол за невыполнение требования о медосвидетельствовании на состояние опьянения.

Кроме того, началась служебная проверка по факту применения табельного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU