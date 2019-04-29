2019-04-29T04:49:50+03:00
Общество

В центре Благовещенска будут цвести слива и барбарис

В районе МФЦ высадили саженцы деревьев и кустарников
Юлия ГОМАН
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На озеленение вышли сотрудники мэрии, общественники и простые горожане. Фото: благовещенск.рфНа озеленение вышли сотрудники мэрии, общественники и простые горожане. Фото: благовещенск.рф
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На одной из центральных улиц Благовещенска теперь будет больше зелени. В минувшие выходные в столице Приамурья прошел общегородской субботник под эгидой акции «Зеленая весна». В рамках субботника новые деревья и кустарники высадили на участке улицы 50 лет Октября между улицами Ленина и Зейской. На озеленение вышли сотрудники мэрии, общественники и простые горожане.

- Мэрией был разработан дизайн-проект зеленых зон, организован подвоз инвентаря и воды. В районе МФЦ высажены саженцы рябины, барбариса, бересклета, сливы трёхлопастной, березы и других пород деревьев и кустарников. Покупку елей оплатил один из спортивных клубов Благовещенска, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Кроме того, сотрудники городской администрации и областного правительства убрали листья и мусор на участке улицы Горького от Калинина до 50 лет Октября, а также побелили деревья в сквере воинов-интернационалистов. Всего в субботнике поучаствовало более 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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