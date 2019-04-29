2019-04-29T06:48:02+03:00
Происшествия

В Благовещенске иномарка сбила 6-летнего ребенка прямо во дворе

ДТП случилось возле дома №14/2 по улице Ленина
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Благовещенске под колесами машины оказалась шестилетняя девочка. Причем ребенка сбили прямо во дворе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось возле дома №14/2 на улице Ленина 27 апреля. Как сообщает Госавтоинспекция, 31-летний водитель Honda CR-V, проезжая по двору, не выбрал безопасную скорость. В результате пострадал ребенок.

Всего же за минувшие выходные и пятницу в Благовещенске было зарегистрировано 49 ДТП. В пяти происшествиях пострадали шесть человек. Сотрудники ГИБДД напоминают амурским водителям, что во дворах пешеходы могут идти как по тротуару, так и по проезжей части. При этом в жилой зоне у них есть преимущество. Впрочем, это не означает, что пешеходы могут создавать необоснованные помехи для движущихся машин. Детей советует держать за руку при выходе из подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Благовещенска будут цвести слива и барбарис
В Приамурье полицейским пришлось применить оружие при задержании дебошира с ножом
Скончался бывший декан физмата БГПУ Владимир Карацуба
Отопительный сезон в Благовещенске завершится 30 апреля
Амурчане отмечают светлое Христово Воскресение
В Приамурье предлагают стерилизовать бездомных собак со скидкой
Для амурчан на 30% снизили транспортный налог
В Приамурье сотрудница гостиницы обвиняется в присвоении 350 тысяч рублей
В Приамурье по поручению Путина проходит диагностика автомобильных дорог
В Приамурье будут судить мошенников, похитивших с банковских счетов 20 миллионов рублей
ЕДДС Благовещенска с 29 апреля перейдет на новые номера телефонов
В Благовещенске пограничники задержали рыбака на тонком льду
В Приамурье хотят еще на год запретить охотиться на косуль
В Благовещенске готовятся к масштабному ремонту дорог по нацпроекту
В Благовещенске пропал подросток - возбуждено дело по статье «Убийство»
На незаконном ввозе техники из Китая в Благовещенск амурчанин «сэкономил» 2,7 миллиона рублей
В Приамурье стартовала посевная кампания