В Благовещенске иномарка сбила 6-летнего ребенка прямо во дворе

СЕГОДНЯ 06:48 2019-04-29T06:48:02+03:00

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В Благовещенске под колесами машины оказалась шестилетняя девочка. Причем ребенка сбили прямо во дворе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось возле дома №14/2 на улице Ленина 27 апреля. Как сообщает Госавтоинспекция, 31-летний водитель Honda CR-V, проезжая по двору, не выбрал безопасную скорость. В результате пострадал ребенок.

Всего же за минувшие выходные и пятницу в Благовещенске было зарегистрировано 49 ДТП. В пяти происшествиях пострадали шесть человек. Сотрудники ГИБДД напоминают амурским водителям, что во дворах пешеходы могут идти как по тротуару, так и по проезжей части. При этом в жилой зоне у них есть преимущество. Впрочем, это не означает, что пешеходы могут создавать необоснованные помехи для движущихся машин. Детей советует держать за руку при выходе из подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU