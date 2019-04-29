2019-04-29T10:44:25+03:00
Общество

На Благовещенск надвигается дождь, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду

Температура воздуха опустится до +15 градусов
Юлия ГОМАН
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Амурский гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды. На смену 20-градусной жаре в Благовещенске 30 апреля придет дождь.

Погода начала портиться еще сегодня во второй половине дня. Ночью 30 апреля в столице Приамурья ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 5-7 градусов со знаком плюс, ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем порывы будут достигать до 15 метров в секунду, а направление сменится на северо-западное. Температура воздуха днем составит +15 градусов.

Благовещенское управление по делам ГОЧС напоминает, что в городе продолжает действовать особый противопожарный режим. Ветреная погода может поспособствовать ухудшению ситуации. В мэрии напоминают, что во время особого противопожарного режима запрещено разводить костры, бросать непогашенные окурки, использовать пиротехнику, выжигать траву - в общем, заниматься чем-то, из-за чего может начаться пал или лесной пожар.

ВАЖНО!

При возникновении несчастных случаев или обнаружении пожара обращайтесь в единую службу спасения по телефону 112.

Телефон старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 202-112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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