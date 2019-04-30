Благовещенка накопила долг почти 200 тысяч рублей и лишилась квартиры по соцнайму

СЕГОДНЯ 02:36 2019-04-30T02:36:53+03:00

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В Благовещенске по решению суда злостная неплательщица переедет из благоустроенной квартиры в менее комфортное жилье. Женщина накопила долг за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и жилищные услуги. Полгода она вообще не платила за ЖКУ, набежал долг более 181 тысячи рублей. Плюс пеня - еще 95,6 тысячи рублей.

По Жилищному кодексу расторгнуть договор социального найма можно в судебном порядке, если жилец не платит больше шести месяцев. Поскольку на момент судебного заседания задолженность погашена не была, суд и принял решение о выселении женщины из трехкомнатной квартиры в доме на улице 50 лет Октября в комнату общежития по улице Ломоносова.

В пресс-службе АО «Амурские коммунальные системы» сообщают также, что это уже шестой подобный случай. На рассмотрении суда находятся еще три иска о выселении должников, не плативших за ЖКУ более шести месяцев. Впрочем, практика показывает, что люди все-таки предпочитают не доводить дело до суда и стараются поскорее погасить долги.

ИСТОЧНИК KP.RU