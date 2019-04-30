В Приамурье пытаются спасти собаку, которая застряла на острове Полуденном

СЕГОДНЯ 04:16 2019-04-30T04:19:24+03:00

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Призыв о помощи амурчане распространяют в соцсетях и мессенджерах. Волонтеры просят помочь спасти собаку, которая застряла в Михайловской районе на острове Полуденном. Проблема в том, что остров этот находится на границе, а значит, просто так люди подплыть к нему не могут. Как сообщают очевидцы, несчастное животное бегает по берегу уже не меньше недели. Собака постоянно лает, пытаясь привлечь внимание.

«Собака ослабла. Часто лежит, смотрит на село и воет. Люди отдыхали на берегу и видели эту собаку. Место отдыха как раз напротив острова, но нет возможности добраться. Нужна помощь пограничников. И транспортное средство для поездки на остров. Помогите спасти живую душу!» - говорится в сообщении.

К операции по спасению пса действительно подключились пограничники - недалеко оттуда находится таможенный пост Поярково.

- На данный момент проводятся мероприятия по поиску собаки с привлечением членов добровольной народной дружины, - сообщили накануне в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

Собаку пока не нашли, поиски начались вчера вечером и продолжатся сегодня. Также пока не ясно, как животное вообще могло там оказаться. Автор сообщение предположил, что она пришла на остров по льду, а когда начался ледоход, не смогла вернуться обратно. По словам очевидцев, бедняга попыталась доплыть до другого берега, даже прыгнула в воду, но та просто ледяная. Возможно, сегодня собаку удастся найти и переправить с острова на большую землю.

ИСТОЧНИК KP.RU