На самые аварийные участки амурских дорог нанесли экспериментальную разметку

СЕГОДНЯ 05:24 2019-04-30T05:24:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Два особо аварийных участка дорог в Приамурье теперь красуются новой разметкой. Да не простой, а экспериментальной. В состав краски входят специальные стеклошарики, которые, в сочетании с ярким цветом, делают разметку более заметной. Такую водители должны заметить в любое время суток.

Новая разметка появилась на участке 0 км - 17 км автодороги Благовещенск - Бибиково и обход г. Свободный участок 1 км - 3 км.

- На сегодняшний день эти участки имеют интенсивный трафик движения транспортных средств разных весовых категорий. По результатам топографического анализа ДТП за 2018 год на данном участке автомобильной дороги зарегистрировано два очага аварийности, основными причинами послужили нарушения водителями правил маневрирования и выезд на полосу встречного движения. Желтого цвета разметка осуществляется с целью ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и снижения аварийности на данной автомобильной дороге, - пояснил заместитель начальника по содержанию и ремонту автомобильных дорог ГКУ «Амурупрадор» Юрий Кладинов.

Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, обновление разметки на дорогах регионального значения началось с 26 апреля. В первую очередь работы ведутся на основных дорогах региона, по направлению к аэропорту, после чего к Свободному и Новобурейскому.

ИСТОЧНИК KP.RU