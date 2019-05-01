В Благовещенске автомобиль провалился под асфальт возде детского садика

СЕГОДНЯ 03:43 2019-05-01T04:15:40+03:00

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В ночь на 1 мая в Благовещенске под асфальт провалился автомобиль. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. Авария произошла в районе улицы Чайковского, 207/5, недалеко от детского садика.

- Хорошо, что ночью, а не в тот момент, когда дети в садике, - написали очевидцы.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. В полиции прокомментировали данный инцидент.

- Сообщение о провалившемся автомобиле поступило в районе 06:00 часов утра. По данному факту полицейские проводят проверку, - сообщила специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

На ситуацию отреагировала и администрация Благовещенска.

- В районе жилого дома по ул. Чайковского, 207/5 произошла просадка грунта. В 05:15 01.05.2019 поступило сообщение с ЦППС о провале автомобиля в районе жилого дома по адресу ул. Чайковского 207/5. На место происшествия выезжала оперативная группа Управления по делам ГОЧС г. Благовещенска, аварийная бригада АО «АКС» и МКП «ГСТК». По данным на 09:00 автомобиль из провала извлечен, место огорожено. Причиной провала стала просадка грунта. Пострадавших нет. Просадка будет устранена в ближайшее время, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU