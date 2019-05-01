В Амурской области в этом году построят три детских садика

СЕГОДНЯ 04:32 2019-05-01T04:41:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Амурской области появятся три детских садика. Пока что началось строительство здание в селе Усть-Ивановка. В нем смогут заниматься 120 детишек.

Новый детский сад площадью более трех тысяч квадратных метров начали строить еще в декабре прошлого года. Всего на возведение здания должен уйти ровно год. В садике будет работать 6 групп по 20 человек в каждой, в то время, как в нынешний садик ходит всего 80 человек.

Внутри нового садика будет около 50 помещений: детские группы, спортивный и музыкальные классы, пищеблок, медицинский кабинет, сенсорный развивающий кабинет, административные и другие помещения. Уже успели построить цокольный этаж, пока занимаются возведением первого.

- Все работы идут по плану. В декабре мы должны сдать полностью готовый садик. Он должен быть не только построен, но и заполнен оборудованием и мебелью, - объяснил руководитель ОАО «Благовещенскстрой» Константин Зиновенко.

Строительство детского сада вошло в региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». На него было выделено 144 миллиона рублей из федерального, областного и районного бюджетов.

- Новый садик будет отвечать санитарным и пожарным нормам и правилам. Он вместит сюда всех детей детсадовского возраста из села. Это 80 человек из существующего детского сада и 40 человек, стоящие в очереди. Как раз нам удастся полностью закрыть потребность в детском саде в селе Усть-Ивановка, - прокомментировал И. О. главы Благовещенского района Евгений Седых.

Садик в Усть-Ивановке – не единственный, который собираются построить. По такому же проекту строится здание в микрорайоне «Подсолнухи» Благовещенска. Как и в Усть-Ивановке это учреждение будет двухэтажным, площадью более 3 тысяч квадратных метров. Оно сможет вместить в себя 120 малышей. Строительство этого детского сада обойдётся также в 144 миллиона рублей. Деньги выделены из федерального, областного и городского бюджетов.

- Новый детский сад у нас строится там, где активно ведётся строительство жилых домов. Мы уверены, что он будет востребован. В конце года введём этот детский сад в эксплуатацию - для нас это будет очень знаковое событие. Но этого для города недостаточно. Уже более 13 тысяч детей посещают детские сады, но количество нуждающихся детей растёт ежегодно. Поэтому, завершая строительство одного детского сада, мы уже думаем о строительстве ещё нескольких таких учреждений, - прокомментировала мэр города Благовещенска Валентина Калита.

Строительство детского сада в микрорайоне «Подсолнухи» начали в этом году. Завершить планируют в декабре. Все работы идут в штатном режиме. В 2020 – 2021 годах городские власти планируют построить в Благовещенске в 800-м квартале детский сад на 350 мест с бассейном.

- В этом году будет построен детский сад ещё в городе Белогорске в рамках реализации национального проекта «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Ещё один детский сад, а точнее второй корпус существующего учреждения построят в городе Свободном. Он будет на 120 мест. Строительство корпуса пройдёт в ходе программы «Социально-экономическое развитие Свободного». Мы ожидаем, что в конце 2019 года у нас появится 530 дополнительных мест для маленьких ребятишек, - прокомментировала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Общая сумма строительства трех детских садов в этом году составляет 492 миллиона рублей. Финансирование идет из областного, федерального и муниципальных бюджетов.

Кстати, региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» должен реализоваться в Приамурье до 2021 года. К этому времени обещают построить детский сад в селе Екатеринославка на 70 мест, в посёлке Магдагачи на 50 мест. Всего до 2021 года потратят более 609 миллионов рублей. Кроме этого, региональные власти ищут возможность оказать материальную поддержку для строительства дошкольных учреждений на территории области. Благодаря этому удастся построить детский сад в селе Ивановка, в городах Сковородино и Свободном.

ИСТОЧНИК KP.RU