В апреле в Благовещенске выпало в 25 раз больше осадков, чем в прошлом году

СЕГОДНЯ 08:20 2019-05-02T08:20:14+03:00

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Амурские синоптики подвели итоги апреля. В целом месяц выдался теплым – на 1-2 градуса выше нормы - и с дефицитом осадков (в основном, менее 70 % нормы). Как сообщает гидрометцентр области в своем Инстаграме, за месяц в Благовещенске выпало 7,7 миллиметра влаги. Это хоть и всего четверть месячной нормы, но в 25 раз больше, чем в прошлом году.

Немалая заслуга в этом неожиданного снегопада утром 18 апреля в южных районах области. Больше всех повезло завитинцам: там выпало ¾ месячной нормы осадков в виде снега, а высота снежного покрова сравнялась с зимней – более 20 см.

Первую грозу этого года зафиксировали 28 числа в Екатеринославке. Самую высокую температуру за месяц измерили в тот же день в Бурейском районе – было +23,5 градуса.

Что касается мая, то в Амурской области, по многолетним наблюдениям, обычно умеренно тепло, с периодами летних температур. Примерно раз в 2-3 года в мае в Приамурье отмечаются +30 градусов и выше, много солнечных дней, гремят грозы, осадки кратковременны и интенсивны. Относительная влажность намного ниже, чем летом, поэтому даже жаркая погода переносится легко.

Средняя температура воздуха в мае на юге Амурской области – около +12 градусов. На севере - +6…+9 градусов. Осадков выпадает в полтора раза больше, чем в апреле, но в 2,5 раза меньше, чем в летние месяцы - 40-50 миллиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU