В Тамбовском районе тушили зернохранилище
Причины возгорания выясняются
Изменить размер текста:
В селе Куропатино Тамбовского района произошел пожар на территории бывшего зернового двора. Как сообщает МЧС области, загорелась крыша зернохранилища.
На место происшествия прибыли пожарные поста села Муравьевка и добровольной пожарной команды - семь человек и две единицы техники. Крыша зернохранилища горела открытым пламенем по всей площади.
Открытое горение ликвидировали в течение 15 минут. Удалось спасти рядом стоящую сельскохозяйственную технику.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU