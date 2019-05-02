2019-05-02T10:19:59+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе тушили зернохранилище

Причины возгорания выясняются
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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В селе Куропатино Тамбовского района произошел пожар на территории бывшего зернового двора. Как сообщает МЧС области, загорелась крыша зернохранилища.

На место происшествия прибыли пожарные поста села Муравьевка и добровольной пожарной команды - семь человек и две единицы техники. Крыша зернохранилища горела открытым пламенем по всей площади.

Открытое горение ликвидировали в течение 15 минут. Удалось спасти рядом стоящую сельскохозяйственную технику.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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