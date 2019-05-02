В Благовещенске украли айфонов почти на миллион рублей
Жертвой преступников стал магазин сотовых телефонов
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В Благовещенске ограбили магазин сотовых телефонов, расположенный в районе автовокзала. По неподтвержденной пока информации, из магазина вынесли дорогие айфоны почти на миллион рублей.
В полиции Благовещенска подтвердили факт происшествия.
- По данному факту сообщение поступило, в настоящий момент полицейскими проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский».
Подробности преступления выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU