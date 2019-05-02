В Благовещенске украли айфонов почти на миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-02T12:02:44+03:00

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В Благовещенске ограбили магазин сотовых телефонов, расположенный в районе автовокзала. По неподтвержденной пока информации, из магазина вынесли дорогие айфоны почти на миллион рублей.

В полиции Благовещенска подтвердили факт происшествия.

- По данному факту сообщение поступило, в настоящий момент полицейскими проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский».

Подробности преступления выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU