Дальневосточный гектар в Приамурье получила гражданка Бразилии

3 Май 06:03 2019-05-04T04:14:53+03:00

Агриппина Ануфриев-Егорофф еще не имеет российского паспорта, но уже оформила земельный участок

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Гражданка Бразилии Агриппина Ануфриев-Егорофф получила в пользование дальневосточный гектар. Это стало возможным благодаря вступившему в силу закону, который расширяет действие программы «Дальневосточный гектар» на участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Агриппине 34 года и она живет вместе с родными в селе Новгородка Свободненского района. Муж Агриппины уехал на Дальний Восток в 2016 году и вместе с родными оформил в общей сложности 10 гектаров земли. Агриппине же удалось переехать в Приамурье вместе с сыном только в конце 2018 года из-за проблем в оформлении визы.

Оказавшись в России Агриппина подала документы на получение гектара. Участок женщина оформила под ведение личного подсобного хозяйства, что естественным образом вписывается в структуру старообрядческих подворий Свободненского района. 15-летний Дамиан, сын Агриппины, получит свой дальневосточный гектар после майских праздников, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Получить участок в собственность соотечественники смогут после получения гражданства Российской Федерации и при условии освоения земли.

ИСТОЧНИК KP.RU