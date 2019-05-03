В Прогрессе начали укреплять балконы после того, как из-за обрушения одного из них пострадала женщина

СЕГОДНЯ 06:48 2019-05-03T06:48:56+03:00

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В поселке Прогресс начались работы по укреплению балконов. Собранная главой поселка комиссия обследовала состояние балконов многоквартирных домов после того, как 15 апреля произошло ЧП – обвалился балкон в квартире в доме по адресу, ул. Заводская, 58.

В тот же день глава поселка Сергей Провоторов, собрал комиссию, которая занялась обследованием балконов. В комиссию вошли представители от управляющей компании «Благоустроуство», 13-й пожарной части федеральной противопожарной службы по Амурской области и специалисты отдела по градостроительству администрации, пишет издание «Маршрутка».

Из 35 балконов удалось обследовать 31. Владельцы остальных балконов находись за пределами поселка. По их возвращению – комиссия изучит состояние балконов.

«На сегодняшний день заказан проект укрепления балконов, на основании которого будут проводиться ремонты работниками муниципального учреждения «Благоустройство», - прокомментировал Сергей Михайлович. – В случае, если балкон нельзя будет восстановить, он будет демонтирован».

Предприятие «Благоустройство» уже занимается ремонтными работами.

ИСТОЧНИК KP.RU