2019-05-03T13:30:35+03:00
Происшествия

На Новотроицком шоссе столкнулись иномарки: четверо пострадавших

С травмами потерпевших доставили в медучреждение
СЕРЕБРЕННИКОВА Нина
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От удара машина опрокинулась на бокОт удара машина опрокинулась на бокФото: Соцсети
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На 8-м километре Новотроицкого шоссе столкнулись две иномарки, грузовик Mitsubishi Canter и легковой автомобиль Nissan Tiida. Предположительно, грузовик на большой скорости врезался в легковушку, когда та притормозила на повороте.

Удар получился такой силы, что грузовик отбросило в сторону и бросило на бок. Легковушка Nissan Tiida получила сильные повреждения – кузов сзади изрядно помят. Очевидцы аварии заметили на месте происшествия не только скорую помощь, но и автомобиль реанимации.

В пресс-службе ГИБДД по Амурской области сообщили, что в ДТП пострадали четыре человека, их с травмами доставили в медучреждение. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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