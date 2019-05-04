Не прошло и месяца: в Благовещенске на ребенка снова напала собака

СЕГОДНЯ 03:31 2019-05-04T04:15:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Благовещенске на 11-летнюю девочку напала собака. Инцидент произошел 3 мая около часа дня возле школы №22.

В пресс-службе МО МВД России «Благовещенский» корреспонденту "Комсомольской правды" подтвердили, что заявление о случившемся поступило в правоохранительные органы. В настоящее время по данному факту проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что меньше месяца назад в Благовещенске произошел более страшный случай нападения собак на ребенка. 11 апреля в районе хлопкопрядильной фабрики собаки покусали девятилетнего мальчика. Мальчика увезли в больницу, где прооперировали и зашили рваные раны. Операция длилась несколько часов. По словам врачей, ребенок остался в живых просто чудом. Помощь ребенку оказывали пять специалистов включая окулиста и челюстно-лицевого хирурга.

После этого инцидента было решено основательно взяться за проблему бездомных и агрессивных собак в городе.

Отлов животных будет поручен муниципальному предприятию ГСТК. Также планируется решать вопрос об увеличении объема финансирования для выполнения данной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU