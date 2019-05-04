В Приамурье нашли сгоревший автомобиль

СЕГОДНЯ 06:20 2019-05-04T06:20:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появилась информация о том, что на озере Большанка под Свободным нашли сгоревший автомобиль. Фотографии с места происшествия опубликовали в инстаграм-паблике SVB NEWS.

Как пишут в социальных сетях, ранее машину угнали. Инцидент произошел ночью с 3 на 4 мая.

«На Большанке постапокалиптический пейзаж. Сегодня ночью злоумышленники угнали автомобиль. В итоге он нашелся в таком состоянии», - отметили администраторы паблика.

Однако в полиции рассказали, что угнанный и сгоревший автомобили могут быть разными машинами.

В полицию Свободного поступили сообщения об угоне автомобиля, и обнаружении транспортного средства в обгоревшем состоянии. По обоим фактам проводятся проверки, по результатам которых будет принято законное решение, прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU