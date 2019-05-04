Амурчанин потерял деньги и придумал их похищение

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-04T10:26:22+03:00

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Житель Сковородинского района потерял деньги, которые принадлежали его знакомому. Чтобы их не возвращать, он придумал похищение денежных средств, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

В ходе предварительного расследования стало известно, что в марте этого года 26-летний амурчанин потерял 80 тысяч рублей. Деньги принадлежали его знакомому. После этого мужчина придумал историю о том, как на него напал неизвестный и похитил деньги. Таким образом он надеялся избежать возврат денег или получить дополнительное время, чтобы вернуть их позже.

Обвиняемый написал заявление в полицию о том, что неизвестный избил его и забрал деньги их кармана куртки. В ходе проверки данная информация не подтвердилась.

Кроме того, деньги позже обвиняемый нашел у себя дома в документах и отдал их законному владельцу.

В настоящее время следователи закончили расследование уголовного дела о заведомо ложном доносе. Амурчанин предстанет перед судом.

За подобное преступление он может получить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU