Режим ЧС введён в лесах Зейского района Амурской области

СЕГОДНЯ 04:44 2019-05-05T04:46:52+03:00

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На территории Зейского района Амурской области власти установили режим чрезвычайной ситуации в лесах. Решение об этом было принято накануне, 4 мая, и связано с тем, что там горит больше тысячи гектаров леса.

- Убедительно просим жителей и гостей города и района соблюдать правила противопожарной безопасности, воздержаться от выездов в лес, разведения костров и проведения отжигов сухой растительности! – обращаются к землякам в администрации Зейского района.

Напомним, первые лесные пожары в Приамурье были зафиксированы 27 марта. С начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 211 природных пожаров. Огонь охватил территорию площадью 58 тысяч га. Причиной лесных пожаров в основном является человеческий фактор: люди выходят в лес, жгут костры или сухую растительность на сельхозугодьях.

Между тем, во время действия режима ЧС настрого запрещен отжиг сухой травы, разведение костров, сжигание мусора. Шашлыки в лесу пожарить тем более не получится, даже несмотря на майские праздники: делать это можно только на оборудованных турбазах.

ИСТОЧНИК KP.RU