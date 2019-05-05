2019-05-05T06:07:02+03:00
Общество

Жители поселка Ерофей Павлович в Приамурье сами ремонтируют дороги

Амурчане устали ездить по ямам и решили самостоятельно привести в порядок проезжую часть
Виктория ТЕЛЕПНЕВА
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Соцсети. Устав ездить по ямам и ухабинам, амурчане решили самостоятельно залатать выбоины.Соцсети. Устав ездить по ямам и ухабинам, амурчане решили самостоятельно залатать выбоины.
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На майских праздниках молодые люди из Сковородинского района, вооружившись лопатами и загрузив грузовик гравием, отправились на ремонт дорог в своем родном поселке Ерофей Павлович. Устав ездить по ямам и ухабинам, амурчане решили не ждать у моря погоды и самостоятельно залатать выбоины.

- Произвели мелкий ямочный ремонт по улице Советская и Байдина, - сообщил в своем посте в Инстаграм один из инициаторов ремонтных работ.

Многие пользователи соцсети поддержали парней в их начинаниях, оставив множество одобрительных комментариев под публикацией.

Нашлись и те, кто задает логичный вопрос, а за что же люди платят налоги в казну.

К слову, разрушенное асфальтное покрытие во многих районах области безнадежно испорчено, что создает массу проблем и автомобилистам, и пешеходам. И случай в Ерофее Павловиче, когда люди пытаются решить проблему самостоятельно или привлечь к ней внимание чиновников, не единственный.

Так, несколько лет назад жители Тынды сначала сняли видеоролик «Спасибо мэру за дороги», в котором продемонстрировали, насколько в городе испорчен асфальт, а потом и вовсе решили провести необычный субботник: организовать акцию и выйти на дороги с лопатами, гравием и посадить в ямах на асфальте цветы.

Примечательно, что жители северного района вообще отличаются активностью в этом вопросе. Так, осенью прошлого около 30 мужчин своими силами восстановили сгоревший 30-метровый автомобильный мост, который связывает населенный пункт Тутаул с Зейским водохранилищем, куда сельчане любили ездить на рыбалку и просто отдохнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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