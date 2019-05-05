2019-05-06T03:33:57+03:00
Общество

В приграничном Хэйхэ зарегистрировали первый интернациональный брак

Замуж за гражданина КНР вышла амурчанка
Виктория ТЕЛЕПНЕВА
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Хэйхэ Фэнмянь. Молодые люди стали в Хэйхэ первыми брачующимися из разных государств. Фото: biang.ruХэйхэ Фэнмянь. Молодые люди стали в Хэйхэ первыми брачующимися из разных государств. Фото: biang.ru
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На днях в Хэйхэ зарегистрировали первый интернациональный брак. Связали себя узами брака житель КНР Чжан Ци и амурчанка Виктория Замудрякова.

Гражданская регистрация состоялась 30 апреля, а заявление в администрацию Хэйхэ молодожены подавали 20 днями ранее.

- Я в России занимаюсь бизнесом, таким образом я встретил свою жену. Я в нее очень влюбился, и долго просил ее руки. Наконец она согласилась. Я очень рад! До этого получать свидетельство о браке нужно было в Харбине, теперь это можно сделать в Хэйхэ. Я считаю, что это очень хорошее административное решение, - цитирует слова жениха Чжан Ци издание «Хэйхэ Фэнмянь».

Молодые люди стали в приграничном городе первыми брачующимися из разных государств. Ранее для заключения брака им пришлось бы ехать в Харбин. Теперь же с 1 апреля по 30 июня 2019 года, граждане Китая смогут начать регистрировать браки с иностранцами непосредственно в мэрии Хэйхэ, а с 1 июля, полномочия по регистрации международных браков будут целиком переданы административными центрами провинций Китая малым и средним городам, сообщает издание. То есть иностранцы с гражданами КНР смогут регистрировать браки в любых муниципалитетах КНР.

Кстати, в прошлом году в Приамурье было зарегистрировано 99 браков с иностранцами. Чаще всего амурчане заключали браки с приезжими из Анголы, Ирландии, Бразилии, Чехии, Эквадора, Индии и Китая. А вот браков с гражданами Китая было всего два.

ИСТОЧНИК KP.RU

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