В мае в амурских лесах станет на двух тигров больше

СЕГОДНЯ 01:55 2019-05-06T01:55:44+03:00

Молодые самец и самка выросли в реабилитационном центре и уже готовы к жизни в дикой природе

Изменить размер текста: A A

В Амурской области в мае планируют выпустить двух молодых тигров. Самца и самку привезут из реабилитационного центра в Приморье, где они выросли. Тигрятам около восьми месяцев. Полосатые хищники уже готовы жить самостоятельно в дикой природе, сообщают в пресс-службе правительства региона.

К слову, специалисты управления по охране животного мира отмечают, что появление тигров позволит сократить численность волков на той территории, где их выпустят.

- Эти хищники соседства не любят, что для Приамурья - несомненный плюс, поскольку численность волков у нас значительно выше нормы. При этом, кормовая база для тигров вполне достаточная, проблем с адаптацией к новым условиям специалисты не прогнозируют, - рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Амурской области Валерий Погасиенко.

Напомним, несколько лет назад в Приамурье в дикую природу уже выпускали трех полосатых хищников. Позже двое из них ушли в соседние регионы, а тигрица Илона обосновалась в Хинганском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU