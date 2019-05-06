В Приамурье начали принимать документы на выплаты за первого и второго ребенка

СЕГОДНЯ 05:05 2019-05-06T05:05:01+03:00

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С сегодняшнего дня, 6 мая, в Приамурье начали принимать документы от претендентов на единовременную выплату за первого и второго ребенка. Дополнительные меры поддержки амурским семьям будут предоставлять, начиная с этого месяца, в рамках нацпроекта «Демография».

Чтобы получить выплату, необходимо не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. В министерстве соцзащиты населения Приамурья подчеркивают, что новые выплаты инициированы президентом страны и не зависят от уровня дохода семьи. Все это, по мнению специалистов, должно подтолкнуть амурчанок к решению стать мамами.

Подробную информацию о выплатах и необходимых документах можно узнать на сайте минсоцзащиты.

КОНКРЕТНО

Какие выплаты полагаются:

- единовременная денежная выплата за первого ребенка в размере 23 818 рублей (для семей, в которых первенец родился после 1 января 2019 года);

- региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка, родившегося после 1 января 2019 года (30% от размера материнского (семейного) капитала).

ИСТОЧНИК KP.RU