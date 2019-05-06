2019-05-06T07:45:30+03:00
Происшествия

В трех районах Амурской области установлен режим ЧС в лесах

На сегодняшнее утро зарегистрировано 13 природных пожаров
Полина ОЗЕРОВА
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Приамурье продолжает гореть. В трех районах области установлен режим ЧС в лесах - Свободненском, Магдагачинском и Зейском. По состоянию на 10 часов утра в регионе зарегистрированы 13 природных пожаров. Из них два удалось потушить – в Шимановском и Тындинском районах. Действующими, по данным Амурского центра ГЗ и ПБ, остаются одиннадцать возгораний в Мазановском, Шимановском, Зейском и Серышевском. Три из них пожарные локализовали на площади 41385 га в Зейском, Магдагачинском и Сковородинском районах.

С огнем борются 422 человека: парашютно-пожарная и десантно-пожарная службы Амурской авиабазы, лесная охрана и другие службы. В помощь людям задействована техника - 91 единица. В том числе самолеты и вертолеты. В частности, самолет Ан-2 занимается авиапатрулированием в Архаринском, Бурейском, Завитинском, Ромненском, Магдагачинском, Зейском, Сковородинском, Свободненском, Мазановском и Шимановском районах, а вертолет Ми-8 тушит пожары в Магдагачинском, Мазановском, Серышевском и Зейском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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