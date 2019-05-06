2019-05-06T10:46:45+03:00
Общество

Дети из Приамурья и провинции Хэйлунцзян нарисовали строящийся между двумя странами мост

Художественный мастер класс прошел в деревне Чанфатунь
Юлия ГОМАН
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Школьники из Амурской области и провинции Хэйлунцзян взялись за кисти и вместе с педагогами рисовали технический объект с натуры. Фото: Цзиньжи ХэйхэШкольники из Амурской области и провинции Хэйлунцзян взялись за кисти и вместе с педагогами рисовали технический объект с натуры. Фото: Цзиньжи Хэйхэ
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Строящийся автомобильный мост через Амур, который соединит два государства, стал объектом искусства. Его изобразили юные художники из Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Художественный мастер-класс прошел на майских праздниках в деревне Чанфатунь, где и ведется строительство с китайской стороны.

«Школьники из Амурской области и провинции Хэйлунцзян взялись за кисти и вместе с педагогами рисовали технический объект с натуры. Мероприятие прошло в рамках Второго художественного обмена между детьми и молодежью «Арктический пояс Шелкового пути», - сообщается на странице министерства экономического развития и внешних связей Амурской области в «Инстаграме».

ИСТОЧНИК KP.RU

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