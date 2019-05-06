2019-05-06T11:25:59+03:00
Общество

На майских праздниках 30 амурчан попались на разжигании костров и выжигании травы

Противопожарные патрули работали в усиленном режиме
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пожарная обстановка в Приамурье остается серьезной. На майских выходных патрули МЧС работали в усиленном режиме, задерживая нарушителей правил пожарной безопасности. Итого за пять дней к административной ответственности привлекли сразу 30 амурчан. Шесть из них застукали за выжиганием сухой травы, остальных - за разведением костров. Также люди попались на том, что вовремя не очистили свои дворы от сухой травы. И это в разгар особого противопожарного режима!

- В Приамурье складывается сложная пожароопасная обстановка, во всех муниципальных районах действует особый противопожарный режим, а в трех районах области - Свободненском, Магдагачинском, Зейском - введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Патрульные группы продолжат работать в усиленном режиме. Ведь впереди на этой неделе еще одни длинные майские выходные. Особое внимание специалисты уделят дачным и садовым участкам, селам и лесным массивам, прилегающим к населенным пунктам. К слову, в условиях особого противопожарного режима штрафы для его нарушителей увеличиваются более чем в два раза: для граждан - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; для должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дети из Приамурья и провинции Хэйлунцзян нарисовали строящийся между двумя странами мост
В трех районах Амурской области установлен режим ЧС в лесах
В Приамурье начали принимать документы на выплаты за первого и второго ребенка
В мае в амурских лесах станет на двух тигров больше
В приграничном Хэйхэ зарегистрировали первый интернациональный брак
Жители поселка Ерофей Павлович в Приамурье сами ремонтируют дороги
Режим ЧС введён в лесах Зейского района Амурской области
Амурчанин потерял деньги и придумал их похищение
В Приамурье нашли сгоревший автомобиль
Не прошло и месяца: в Благовещенске на ребенка снова напала собака
На Новотроицком шоссе столкнулись иномарки: четверо пострадавших
В Прогрессе начали укреплять балконы после того, как из-за обрушения одного из них пострадала женщина
Дальневосточный гектар в Приамурье получила гражданка Бразилии
В Благовещенске украли айфонов почти на миллион рублей
В Тамбовском районе тушили зернохранилище
В апреле в Благовещенске выпало в 25 раз больше осадков, чем в прошлом году
В Тынде подросток избивал пожилого мужчину ногами
В Амурской области в этом году построят три детских садика
В Благовещенске автомобиль провалился под асфальт возде детского садика