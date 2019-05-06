На майских праздниках 30 амурчан попались на разжигании костров и выжигании травы

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-06T11:25:59+03:00

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Пожарная обстановка в Приамурье остается серьезной. На майских выходных патрули МЧС работали в усиленном режиме, задерживая нарушителей правил пожарной безопасности. Итого за пять дней к административной ответственности привлекли сразу 30 амурчан. Шесть из них застукали за выжиганием сухой травы, остальных - за разведением костров. Также люди попались на том, что вовремя не очистили свои дворы от сухой травы. И это в разгар особого противопожарного режима!

- В Приамурье складывается сложная пожароопасная обстановка, во всех муниципальных районах действует особый противопожарный режим, а в трех районах области - Свободненском, Магдагачинском, Зейском - введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Патрульные группы продолжат работать в усиленном режиме. Ведь впереди на этой неделе еще одни длинные майские выходные. Особое внимание специалисты уделят дачным и садовым участкам, селам и лесным массивам, прилегающим к населенным пунктам. К слову, в условиях особого противопожарного режима штрафы для его нарушителей увеличиваются более чем в два раза: для граждан - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; для должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU