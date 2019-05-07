9 мая в Благовещенске на весь день перекроют улицу Ленина

СЕГОДНЯ 02:35 2019-05-07T02:35:02+03:00

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9 мая в Благовещенске пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В связи с этим с 8.00 до 22.30 будет перекрыт участок улицы Ленина от Артиллерийской до Театральной.

Так, с восьми утра и 15.00 будет ограничено движение от Артиллерийской до Театральной. Впрочем, с 11.00, после парада, для проезда откроют участок Ленина от Артиллерийской до Комсомольской. Участок от Комсомольской до Театральной с 11.00 до 15.00 останется перекрытым - здесь пройдет легкоатлетическая эстафета. Открытыми для проезда машин будут улицы Комсомольская и Театральная.

С 15.00 откроют участок от Комсомольской до Пионерской и от Театральной до Шимановского. При этом участок от Пионерской до Шимановского останется перекрытым до 22.30. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU