Амурчанина укусил первый в этом сезоне энцефалитный клещ

СЕГОДНЯ 04:49 2019-05-07T04:49:31+03:00

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С 29 апреля по 5 мая в Амурской области зарегистрировано 67 пострадавших от укусов клещей, в том числе 25 детей. По результатам лабораторного исследования было выявлено, что один из клещей был заражен возбудителем клещевого энцефалита.

Как уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Амурской области, пострадавшему от укуса зараженного клеща проведена экстренная серопрофилактика. Всего же охват экстренной серопрофилактикой составил 60%, остальные от нее отказались.

В области широко проводится профилактика клещевого энцефалита. Против заболевания привито свыше 31 тысячи человек, обработаны 86,5 гектара летних оздоровительных учреждений, зон отдыха и других территорий Приамурья. Тем не менее, если вы собираетесь выезжать на природу в майские праздники - будьте осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU