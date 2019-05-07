Амурчанина укусил первый в этом сезоне энцефалитный клещ
С 29 апреля по 5 мая в Амурской области зарегистрировано 67 пострадавших от укусов клещей, в том числе 25 детей. По результатам лабораторного исследования было выявлено, что один из клещей был заражен возбудителем клещевого энцефалита.
Как уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Амурской области, пострадавшему от укуса зараженного клеща проведена экстренная серопрофилактика. Всего же охват экстренной серопрофилактикой составил 60%, остальные от нее отказались.
В области широко проводится профилактика клещевого энцефалита. Против заболевания привито свыше 31 тысячи человек, обработаны 86,5 гектара летних оздоровительных учреждений, зон отдыха и других территорий Приамурья. Тем не менее, если вы собираетесь выезжать на природу в майские праздники - будьте осторожны.
ИСТОЧНИК KP.RU