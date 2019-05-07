В Приамурье следователи разбираются в столкновении грузового поезда с автомобилем

СЕГОДНЯ 05:44 2019-05-07T05:44:19+03:00

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В Приамурье проводится доследственная проверка по факту столкновения грузового поезда с автомобилем марки Nissan Datsun. ДТП случилось утром 28 апреля на перегоне станции «Белогорск - Моховая падь» Забайкальской железной дороги. По предварительным данным, машина переезжала через железнодорожные пути, хотя оборудованного переезда там не было. В этот момент на автомобиль наехал поезд. К счастью, обошлось без пострадавших.

- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

К слову, это не первый в этом году случай столкновения автомобилей с поездами. Так, 19 апреля в Благовещенске на улице Нагорной (по направлению к ТЭЦ) на железнодорожном переезде локомитив столкнулся с большегрузом. Пути оказались перегорожены, а проезд ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU